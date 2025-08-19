به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارک روته، دبیرکل ناتو با اشاره به اینکه ۳۰ کشور در حال کار روی چهارچوب ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین هستند، تاکید کرد که آمریکا نیز آماده پیوستن به این ابتکار است.

روته در گفتگو با فاکس‌نیوز مذاکرات دیروز بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور آمریکا و اوکراین و چند رهبر اروپایی را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت که این کشورها روی ضمانت‌های امنیتی که می‌تواند پس از برقراری یک آتش‌بس یا احتمالا یک توافق کامل صلح بین روسیه و اوکراین اجرا شود، متمرکز هستند.

وی افزود: ظرف چندین ماه گذشته تحت هدایت کِر استارمر نخست وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و گروهی که هم‌اکنون ۳۰ کشور در آن عضویت دارند از جمله ژاپن و استرالیا، در حال کار روی چهارچوب کلی این ضمانت‌های امنیتی هستیم.

روته ادامه داد: آنچه آمریکا هم‌اکنون اعلام کرده، این است که قصد پیوستن به این گروه را دارد. اینکه مداخله آمریکا دقیقا به چه معناست، ظرف روزهای آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به گفته دبیرکل ناتو، ترامپ دیروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی برقرار کرد که به توافق بر سر برگزاری دیداری بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پیش از یک نشست سه‌جانبه منجر شد.

روته درباره اینکه آیا موضوع واگذاری قلمرو به روسیه از جانب اوکراین در نشست دیروز مطرح شد یا خیر، مدعی شد که چنین مسئله‌ای مطرح نشده است و افزون بر این، عضویت اوکراین در ناتو نیز بخشی از مذاکرات جاری نیست.

وی اضافه کرد: موضع رسمی ناتو از زمان اجلاس ۲۰۲۴ این است که مسیری غیرقابل بازگشت برای اوکراین جهت پیوستن به ناتو وجود دارد. اما آنچه هم‌اکنون در حال رایزنی درباره آن هستیم، عضویت در ناتو نیست. آنچه هم‌اکنون در حال مذاکره بر سر آن هستیم، ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین از نوع «ماده ۵» است.