تبلیغ قطره درمان «دوربینی» دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی گفت: قطره‌ای که در فضای مجازی با عنوان تنها داروی تأیید شده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، اثری در درمان دوربینی ندارد و صرفاً برای اصلاح موقت دید در مبتلایان به پیرچشمی مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود، افزود: تبلیغ این محصول علاوه بر تخلف بودن، به دلیل نداشتن پروانه و مجوز فروش در کشور، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

یوسفی تأکید کرد: استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور تصریح کرد: این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.

یوسفی ادامه داد: یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این در حالی است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد مصرف فرآورده‌های غیرمجاز و تأیید نشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.

یوسفی در پایان، بر ضرورت خرید دارو از داروخانه‌های معتبر و با تجویز پزشک تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تبلیغ یا فروش محصولات فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا سایر مسیرهای ارتباطی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.