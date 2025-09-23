  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

ردپای برخی ذی‌نفعان در تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو

مدیرکل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت گفت: تجویز غیرمنطقی دارو، مصرف غیرضروری و تقاضای القایی از سوی برخی ذی‌نفعان از عوامل اصلی کمبود دارو و نارضایتی عمومی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، ضمن اشاره به چالش‌های حوزه دارو، اظهار داشت: در سال‌های اخیر علاوه بر محدودیت‌های عرضه، مشکلات ناشی از الگوی نامناسب مصرف دارو نیز بر دسترسی بیماران تأثیر گذاشته است.

به گفته وی، تجویز دارو خارج از راهنمای بالینی بومی، فروش بدون نسخه داروهای نسخه‌ای، عرضه داروهای بیمارستانی در داروخانه‌های شهری و ایجاد تقاضای القایی از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات سلامت، موجب افزایش نابه‌جای تقاضا و بروز کمبود دارو شده است.

یوسفی تأکید کرد: بدون اصلاح این روند، حتی افزایش تولید و واردات دارو هم مشکل کمبود را برطرف نخواهد کرد.

