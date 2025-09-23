به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، ضمن اشاره به چالشهای حوزه دارو، اظهار داشت: در سالهای اخیر علاوه بر محدودیتهای عرضه، مشکلات ناشی از الگوی نامناسب مصرف دارو نیز بر دسترسی بیماران تأثیر گذاشته است.
به گفته وی، تجویز دارو خارج از راهنمای بالینی بومی، فروش بدون نسخه داروهای نسخهای، عرضه داروهای بیمارستانی در داروخانههای شهری و ایجاد تقاضای القایی از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات سلامت، موجب افزایش نابهجای تقاضا و بروز کمبود دارو شده است.
یوسفی تأکید کرد: بدون اصلاح این روند، حتی افزایش تولید و واردات دارو هم مشکل کمبود را برطرف نخواهد کرد.
