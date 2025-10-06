افسردگی ناشی از «خوددرمانی» را جدی بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی گفت: بسیاری از افراد با وجود بروز علائم افسردگی، از مراجعه به پزشک یا روانشناس خودداری کرده و به خوددرمانی روی می‌آورند، در حالی‌که این رفتار نه تنها روند درمان را به تأخیر می‌اندازد بلکه می‌تواند به تشدید علائم و اختلال در روابط اجتماعی و کاری منجر شود.

وی افزود: افسردگی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، یکی از مهم‌ترین اختلالات خلقی است که با کاهش خلق، از دست دادن علاقه، احساس گناه و بی‌ارزشی، اختلال در خواب و اشتها، کاهش انرژی و ضعف تمرکز همراه است و معمولاً بیش از دو هفته ادامه می‌یابد.

یوسفی ادامه داد:از عوامل مؤثر بر بروز افسردگی می‌توان به سن، جنسیت، زمینه ژنتیکی، بیماری‌های زمینه‌ای، از دست دادن عزیزان، مصرف برخی داروها و مواد مخدر اشاره کرد. برآورد سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در جهان درگیر این بیماری خواهند بود.

مدیرکل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: افسردگی تنها سلامت روان فرد را تهدید نمی‌کند بلکه فعالیت اقتصادی، بهره‌وری شغلی و سرمایه اجتماعی جامعه را نیز کاهش می‌دهد، از این رو تشخیص و درمان به‌موقع آن اهمیت حیاتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: درمان علمی افسردگی بر پایه دارودرمانی، روان‌درمانی یا ترکیب هر دو است و نباید بدون مشورت با پزشک یا داروساز، مصرف دارو آغاز یا قطع شود.