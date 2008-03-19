انتخابات این دوره افتخار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه های استان زنجان با اشاره به مشارکت 68 درصدی واجدین شرایط استان زنجان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: رشد هشت درصدی مشارکت مردم واجد شرایط ‌استان در این دوره از انتخابات نسبت به‌دوره هفتم ، نشان از تعهد، اعتقاد به اسلام و پایبندی به ارزشهای اسلامی و ملی مردم استان زنجان است.

وی ادامه داد: میزان مشارکت افراد واجدشرایط استان زنجان در دوره‌ هفتم انتخابات مجلس شورای اسلای 9/59 درصد بوده است.

استاندار زنجان با عنوان اینکه مردم فهیم این استان به‌ رغم تلاش‌های مذبوحانه و تبلیغات سوء و گسترده دشمنان نظام، باردیگر به ‌ندای رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند، افزود: حضور حماسی و سرنوشت ساز مردم در انتخابات 24 اسفندماه و یوم‌الله 22 بهمن از جمله موفقیت‌های سال 86 بود و با عنایات خدا و دم مسیحایی رهبر معظم و محبوب انقلاب، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در ایران و این استان بودیم.

نوذری یادآورشد: انتخابات مجلس هشتم با تلاش و پشتکار بیش ‌از 15 هزار 400 نفر عامل اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی و پشتیبانی در 657 شعبه‌ رای‌گیری و بدون هیچ مشکل خاصی در استان زنجان برگزار شد.

وی ادامه داد: در جریان این ‌انتخابات سه نماینده از مجموع پنج نماینده مردم استان زنجان در مجلس هشتم با اکثریت آرا برگزیده شدند و انتخاب یکی ‌از نمایندگان حوزه‌ انتخابیه زنجان و طارم و تنها نماینده‌ حوزه انتخابیه خدابنده نیز به ‌دور دوم کشیده شد.

نوذری با اعلام حمایت خود از شیوه از شیوه تبلیغاتی نامزدهای دوره هشتم مجلس شورای‌اسلامی گفت: شیوه تبلیغات نامزدها در دوره‌های قبل به نحوی بود که انتقاد و ناراحتی شهروندان را به دنبال داشت و چهره شهر و حوزه‌های انتخابیه را نامناسب نشان می‌داد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه من شخصا از شیوه جدید تبلیغات انتخاباتی رضایت کامل دارم افزود: برای اینکه نامزدهای جدید بتوانند با نامزدهایی که قبلا نماینده مردم بوده و شناخته شده هستند رقابت کنند، لازم است تمهیداتی برای تبلیغات انتخاباتی آن‌ها فراهم شود.