هشدار دادگستری بم برای برخورد با متصرفین بستر رودخانه صوفی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش، ظهر یکشنبه در حاشیه نشستی با حضور مسئولان استانی و دستگاههای خدمات رسان شهرستان بم، با تأکید بر صیانت از بستر رودخانهها، نسبت به ساختوسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه صوفیآباد هشدار داد.
وی گفت: متصرفان این اراضی با برخورد قاطع قضائی و قلع و قمع مواجه خواهند شد و ادارات خدمات رسان نیز از ارائه هرگونه خدمات به این بناها خودداری کنند.
فرحبخش، با ابراز تأسف از روند نگرانکننده ساختوسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه صوفیآباد، بر اهمیت حیاتی صیانت از بستر رودخانهها تاکید و تصریح کرد: هرگونه تصرف غیرقانونی در این محدوده، تخلفی آشکار محسوب شده و دستگاه قضائی بدون هیچگونه اغماضی با آن برخورد قاطعانه خواهد کرد.
ممنوعیت ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیر مجاز
فرحبخش، اظهار داشت: ادارات متولی و دستگاههای اجرایی شهرستان بم موظف هستند هیچگونه خدمات زیربنایی و عمومی را به این قبیل ساختوسازهای غیرمجاز ارائه ندهند.
وی، افزود: قلعوقمع و اعاده وضع به حالت سابق، در دستور کار دستگاه قضائی قرار خواهد گرفت و در این راستا همکاری نهادهایی چون اداره برق، آب، گاز، ثبت اسناد و املاک، و شهرداری برای خودداری جدی از ارائه خدمات به بناهای فاقد مجوز ضرورت دارد.
خطر سیلاب و تبعات اجتماعی
رئیس دادگستری شهرستان بم با اشاره به تبعات اجتماعی، زیست محیطی و خطرات جانی ناشی از این تصرفات، بیان کرد: ساختوساز در بستر رودخانه صوفی آباد که مسیری طبیعی برای عبور سیلابها است میتواند در آینده خطرات جدی و جبرانناپذیری برای جان شهروندان و تأسیسات زیربنایی ایجاد کند.
وی افزود: بسیاری از خریداران این اراضی از خطرات بالقوه و غیرقانونی بودن این ساختوسازها بیاطلاع بودهاند و وظیفه نهادهای متولی، اطلاعرسانی شفاف و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی است.
فرحبخش، با استناد به قوانین مربوطه، تأکید کرد: دستگاه قضائی بر اساس وظایف قانونی خود، موظف است با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در بستر رودخانهها قاطعانه برخورد کند.
وی همچنین در خصوص وضعیت افرادی که سالها پیش در محدوده صوفیآباد سکونت داشتهاند، ا فزود: بررسی دقیقی برای تصمیمگیری در خصوص حریم اعلامشده صورت خواهد گرفت تا ضمن رعایت کامل قوانین، از بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی برای این دسته از شهروندان جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: این بررسیها به معنای نادیده گرفتن قانون نیست و هیچگونه مسامحهای در مورد متصرفان و سازندگان غیرمجاز اخیر صورت نخواهد گرفت.
مسئولیت مشترک و پایش مستمر
رئیس دادگستری بم به وظایف دستگاههای اجرایی و خدمات رسان نیز اشاره و خاطرنشان ساخت: در صورتی که دستگاههای خدمات رسان بم در ارائه خدمات به متصرفان غیرمجاز کوتاهی کنند، این مسئله قابل اغماض نخواهد بود.
فرحبخش، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاههای متولی موظف شدند ضمن پایش مستمر بستر رودخانه صوفیآباد، گزارشهای خود را به صورت دورهای به دادستانی و فرمانداری ارائه نمایند.
وی خطاب به مردم منطقه، توصیه کرد: مردم پیش از هرگونه اقدام برای خرید زمین یا ملک، به ویژه در مناطقی که احتمال قرار گرفتن در بستر رودخانه وجود دارد، از مراجع قانونی ذیصلاح استعلامات لازم را اخذ نمایند.
وی یادآور شد: اراضی واقع در بستر رودخانهها جزو انفال و اموال عمومی محسوب شده و هرگونه خریدوفروش و تصرف در این اراضی، فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس دادگستری بم ضمن تأکید مجدد بر رویکرد قاطع دستگاه قضائی، اعلام کرد: دستگاه قضائی با تمام توان و قاطعیت در برابر هرگونه تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه صوفیآباد خواهد ایستاد.
نظر شما