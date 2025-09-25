رئیس دادگستری بم: نیروهای تعدیل شده «کرمان موتور» به کار بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش، در بازدید میدانی از خطوط تولید شرکت‌های «کرمان موتور» و «مدیران خودرو»، ضمن بررسی دقیق مشکلات موجود، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از تولید پایدار ارائه کرد.

وی گفت: هدف اصلی ما از حضور در این واحدها، شناسایی و حل مشکلاتی است که مدیران را به سمت تصمیمات پرهزینه‌ای مانند تعدیل نیرو سوق می‌دهد و حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی را از سر راه برداریم و با همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر ادامه فعالیت را هموار کنیم.

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات این واحدهای خودروسازی مربوط به نوسانات بازار، هزینه‌های بالای تأمین قطعات، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات است و حل این مشکلات نیازمند اقدام همزمان در چند حوزه از جمله تسهیل فرآیند واردات و تأمین قطعات، حمایت بانکی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی اداری است.

حجت‌الاسلام فرحبخش، تصریح کرد: ما با مدیران واحدهای تولیدی توافق کردیم کارگروه مشترکی تشکیل شود تا مشکلات به‌صورت فوری بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه شود؛ تا نیازی به تعدیل نیرو نباشد و امنیت شغلی کارگران حفظ می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان بم تاکید کرد: دستگاه قضائی همان‌طور که در برابر تضییع حقوق کارگران قاطعانه عمل می‌کند؛ در حمایت از صاحبان صنایع نیز جدی است تا چرخ تولید شهرستان بدون بحران بچرخد و معیشت کارگران تقویت شود.