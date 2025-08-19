طرح تاسیس مجلس قرآنی جهان اسلام کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که به میزبانی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجتماعات این معاونت با حضور حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حسینی نیشابوری رئیس قرارگاه دیپلماسی قرآنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از اعضای آن برگزار شد معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای جلسه گفت: خداوند رو شاکر هستیم که راه پیمایی و اجتماع بزرگ اربعین هم با امنیت کامل و هم پرشور و شعف ایمانی در کشور عراق برگزار شد و میلیون‌ها انسان شیفته امام حسین علیه السلام از ایران و کشورهای دیگر جهان به پابوس امام حسین علیهم السلام و به زیارت حضرت مشرف شدند و این راه پیمایی عظیم دو بعد مهم رو به نمایش گذاشت هم انسجام جهان اسلام و پیروان ادیان را و هم از سوی دیگر قدرت نمایی ما علیه نظام سلطه و محکوم کردن جنایاتی که در این چند سال اخیر به خصوص در غزه و لبنان و کشورهای منطقه و در خود ایران اتفاق افتاد.

وی افزود: به هر حال امیدوار هستیم که این حرکت عظیم و بزرگ به ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) منتهی شود و زحمات گذشتگان، زحمات انبیا، زحمات اولیا، زحمات آزادگان جهان که در این مسیر خون دل‌ها خورده‌اند انشاالله به زودی ابعاد جهانی آن مشخص و استکبار جهانی از صفحه روزگار محو شود.

یکی از راه‌های مبارزه ما با کفار پناه بردن به قرآن است

معاون قرآنی وزیر افزود: آیه ۴۶ سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا به هر حال پیامبر موظف می‌شود از سوی خداوند تبارک و تعالی که با اهل کتاب با آنها روی نقاط مشترک سخن بگوید و این هنر یک دیپلمات است که بتواند نقاط مشترک رو شناسایی کند و چه در حقیقت نقطه مشترکی بهتر از قرآن کریم بین ما مسلمان‌ها و اگر واقعاً قرآن هم خوب تبیین شود برای غیر مسلمان‌ها هم نیز پیام دارد و همچنین سازنده است و اساساً یکی از راه‌های مبارزه ما با کفار پناه بردن به قرآن است.

معاون قرآن و عترت گفت: در سوره مبارکه فرقان می‌فرماید فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا ضمیر این آیه شریفه به قرآن برمی گردد و اگر می‌خواهید در مبارزه با کفار به پیروزی نهایی برسید از قرآن مدد بگیرید و این نشست‌های دیپلماسی قرآنی اینها زمینه ساز بسیاری از موفقیت‌های آینده ماست و نباید از این ظرفیت غافل شویم در هر صورت ایجاد یک نهاد معتبر در حوزه بین‌الملل با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات یک امر مهم و اجتناب ناپذیر است.

سلیمانی افزود: در این مقوله معاونت قرآن و عترت هم مثل سایر عزیزانی که در جلسه هستند به طور جدی پای کار این حرکت‌اند و در این امر خطیر مشارکت خواهند داشت.

معاون قرآن و عترت تاکید کرد: یک بحث جنبه‌های حقوقی و مالی این اساسنامه هست که به نظر می‌رسد با مراکز ذیربط به ویژه وزارت امور خارجه باید در این جهت مشورت و نهایی سازی شود این خیلی بحث مهمی است چون گاهی اوقات یک غفلت در همین مقدمات اساس کار رو به خطر می‌اندازد و ما نیازمند مشورت افرادی هستیم که در این قضیه می‌توانند یار یاور این حرکت شوند.

لزوم تشکیل کارگروهی برای جمع آوری نظرات در خصوص اساسنامه

حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی افزود: پیشنهاد می‌شود یک کارگروه از جمع خودمان انتخاب کنیم و پیشنهادات مطرح شده اعضا را که می‌تواند در نهایی سازی متن اساسنامه به کار برده شود را یک بار مرور و بررسی کنند و در نهایت ان‌شاءالله ما تا دو هفته دیگر شاهد این باشیم که این مبحث در این مجموعه جمع آوری شود.

در آخر معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: آخرین عرض بنده تقسیم کار قرآنی است، اگر یک تقسیم کار به خوبی صورت بگیرد به طور مثال نقش اوقاف چیست؟ نقش جامعةالمصطفی چیست و همه عزیزان و همه حاضرین جلسه نقش مشخصی داشته باشند کارها به سرعت و نظم بیشتری پیش خواهد رفت، تدبر در قرآن به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن به عهده معاونت قرآن و عترت است که همگی تقسیم شده و شفاف است اما در بعد بین‌الملل همان اشکالاتی که آقای دکتر واعظی در ابتدای مطالب گفتند هنوز باقی است و ما شاهد یک آشفتگی هستیم که باید با تشکیل این چنین مجلسی آن را بهبود یابیم و ید واحد شویم و بتوانیم ان‌شاءالله در این چنین مبارزه جهانی که علیه اسلام و شیعه است یک برنامه صحیح و هدفمند و جامعی داشته باشیم و قطعاً قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یار و مددکار ما در این هدف خواهند بود و تمام لحظات آن و وقت‌هایی که برای آن صرف می‌کنیم هدیه کنیم به قرآن و اهل بیت و مطمئن باشیم که آن‌ها هم بهترین جبران کننده هستند.

خاطرنشان می‌شود در ابتدای جلسه حجت الاسلام حسینی نیشابوری ضمن تقدیر و تشکر ویژه از حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمید رضا ارباب سلیمانی بابت میزبانی که از جلسه قرارگاه بین‌الملل قرآنی به عمل آوردند از خداوند منان خواستند که ان‌شاءالله در پناه قرآن همه مستضعفین عالم و به طور خاص مظلومین در غزه و جبهه حق به نصرت و ظفر کامل نائل شوند.

رئیس قرارگاه دیپلماسی قرآنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه افزود: خدمتتان عرض کنم که چون زمان هم محدود است و دستور جلسه‌هایی که داریم هم بسیار مهم و از طرفی هم بایستی تصمیم‌گیری شود من ابتدا مقدمه‌ای را عرض کنم، مستحضرید در زمانی که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد حضرت ایشان واژه‌ای را به کار بردن که بیانگر جایگاه این سازمان بین المللی است. ایشان از واژه قرارگاه فرهنگی بین المللی نظام در خارج از کشور برای سازمان استفاده کردند که خود به خود در واحدهای مختلف سازمانی تبدیل می‌شود به قرارگاه‌های مختلف مثلاً مرکز گفتگوی ادیان سازمان می‌شود قرارگاه ادیان، در حوزه هنر همین طور در حوزه قرآن کریم همین طور در حوزه تبلیغ بین‌الملل و بسیاری مطالب دیگر که به سازمان واگذار شده است.

وی افزود: مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان دو قرارگاه را در خود دارد که باید خدمت گذاری آن دو قرارگاه دیگر را عهده دار باشد یکی قرارگاه تبلیغ بین‌الملل با مشارکت دوازده نهاد تأثیر گذار که آن‌ها هم سهمی در تبلیغ بین‌الملل دارند و هم می‌توانند مشارکت کنند.

یک قرارگاه، قرارگاه دیپلماسی قرآن است نهادهای قرآنی که می‌توانند حوزه بین‌الملل داشته باشند مسلماً اعضای محترم قرارگاه دیپلماسی قرآنی مثل معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، شورای عالی قرآن، خبرگزاری ایکنا، حوزه علمیه جامعة المصطفی، وزارت امور خارجه به دلیل شأن امتداد بین المللی که می‌تواند کمک وافری به این حوزه کند مثل امتداد بخشی به ظرفیت‌های بین المللی و اتصال بخشی با دیگر ظرفیت‌ها البته می‌تواند ظرفیت‌های مردم نهادی هم به جمع ما با رأی قرارگاه اضافه شود هر دو قرارگاه دبیری آن به عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات می‌باشد ولی ریاستش به عهده معاونت بین‌الملل دفتر رهبری است.

این طرح فراتر از ظرفیت‌های دیپلماسی قرآنی است

نیشابوری گفت: برخی از اعضا این پیش‌نویس را مطالعه کرده‌اند و نظرات قابل توجهی را به ما ارائه دادند مثل آقای تقی زاده از سازمان دارالقرآن که نکاتی ارزنده‌ای را به ما ارائه داده‌اند که یکی از مهمترین آن این است که اصلاً کار به این بزرگی قابلیت آن را ندارد که فقط یک سازمان یا یک تشکیلات صرفاً بخواهد آن را جلو ببرد بلکه این کار فراتر از ظرفیت‌های دیپلماسی قرآنی است و باید از ظرفیت کشورهای دیگر استفاده شود.

در ادامه برخی از اعضای قرارگاه به ایراد نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد دستورالعمل‌های گفته شده در پیش‌نویس طرح پرداختند.