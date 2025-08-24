رحمتالله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعرفههای خدمات ارتباطات و کیفیت اپراتورها با تأکید بر ضرورت ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به مردم گفت: امروز مردم حق دارند از اینترنت پرسرعت بهرهمند شوند و افزایش هزینههای اینترنت بدون ارتقای کیفیت، قابل قبول نیست. مردم از عملکرد دولت و مجلس ناراضیاند و معتقدند اگر قرار است هزینهها افزایش یابد، کیفیت خدمات نیز باید بهبود یابد.
وی افزود: اگر کیفیت شبکه اینترنت ارتقا یابد، مردم افزایش هزینهها را میپذیرند. در حال حاضر مشکلات و گرههای کور زیادی در حوزه آنتندهی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد و بسیاری از مناطق کشور هنوز از زیرساختهای مناسب برخوردار نیستند. وزارت ارتباطات باید به وعدههای خود در رأی اعتماد پایبند باشد و شبکه اینترنت را تقویت کند.
نوروزی با اشاره به اهمیت فناوری و دانش در عصر حاضر گفت: ما در عصری زندگی میکنیم که انفجار دانش و فناوری ماهوارهای و هوش مصنوعی رخ داده است. تأکیدات رهبر معظم انقلاب و امام راحل درباره اهمیت علم و فناوری، انتظار مردم را دوچندان کرده است. ما باید با برنامهریزی دقیق و تدابیر لازم، در عرصه تولید علم و فناوری جهش داشته باشیم و وزارت ارتباطات نقش کلیدی در این مسیر ایفا کند.
وی ادامه داد: ایران با فرهنگ و تمدن غنی، از گذشته تاکنون بر توانمندی علمی تأکید داشته است. ما اکنون در چهل سالگی دوم انقلاب قرار داریم و باید به قلههای پیشرفت علمی دست یابیم. برنامه هفتم توسعه فرصتی است تا عقبماندگیها جبران شود و فضایی ایجاد کنیم که نخبگان ما به جای مهاجرت، در کشور بمانند و به توسعه ایران کمک کنند.
نماینده مجلس درباره نقش نخبگان در روزهای اخیر تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، شاهد حمایت گسترده نخبگان از سراسر کشور و جهان بودیم که نشاندهنده حس وطنپرستی و ایراندوستی است. باید با همکاری همه دستگاهها جامعه نخبگانی را تقویت کنیم. فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور باید شرایط مناسبی برای فعالیت داشته باشند و این مستلزم تقویت زیرساختهای ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت است.
نوروزی همچنین بر لزوم حذف بروکراسی اداری و تسریع در اجرای دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: باید با بهرهگیری از برنامههای توسعه بلندمدت مانند برنامه هفتم توسعه، موانع و مشکلات حوزه فناوری و ارتباطات رفع شود. شورای عالی فضای مجازی باید فعالانه وارد عمل شود و همه نهادها همکاری کنند تا مشکلات برطرف شود و مردم از خدمات شایسته بهرهمند گردند
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساختهای ارتباطی و فناوری، کلید اصلی حفظ نخبگان و پیشرفت کشور است و انتظار است دولت و مجلس به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
