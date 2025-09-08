افزایش قیمت خدمات اینترنت ضروری است؛ راهکار کاهش فشار بر کاربران

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخشها تأثیرگذار بوده و قیمتها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینههای رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.
وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینههای آنها بر اساس نرخ دلار تعیین میشود. بنابراین، هزینههای اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینهها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.
حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمتگذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینههای تأمین و نگهداری تجهیزات همراستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهرهوری و بازنگری در فرآیندها، هزینهها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمیتوان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سالها ثابت باقی بماند.
وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمتها باید همراه با بهروزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بیدلیل خواهد بود و مصرفکنندگان نارضایتی خواهند داشت.
حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحرانهای اخیر گفت: در ماههای اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارشدهی دقیقتر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیمگر است.
وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیمگر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفهها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمتها باید با تورم حوزه همخوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایهگذاریهای لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.
نظر شما