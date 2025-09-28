  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۷

اپراتورها همچنان به‌دنبال افزایش تعرفه اینترنت؛ مذاکرات در جریان است

اپراتورها همچنان به‌دنبال افزایش تعرفه اینترنت؛ مذاکرات در جریان است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها همچون گذشته پیگیر افزایش و تغییر تعرفه هستند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها، از ادامه پیگیری‌های آنان در این زمینه خبر داد.

وی گفت: اپراتورها مانند گذشته، همچنان به‌صورت جدی پیگیر موضوع تغییر و افزایش تعرفه‌ها هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این پیگیری‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول از جمله ستاد تنظیم بازار در حال انجام است.

فتاحی با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد، تأکید کرد: اگرچه هنوز جمع‌بندی نهایی در مورد افزایش تعرفه‌ها صورت نگرفته، اما رایزنی‌ها در سطوح مختلف در جریان است.

کد خبر 6603932
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها