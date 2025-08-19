به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با بیان اینکه این تصفیه خانه در آستانه بهره برداری قرار دارد، افزود: تمام بخش های فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان به دست متخصصان داخلی ساخته شده است که از نقاط قوت اجرای این پروژه محسوب می شود.

وی اظهار داشت: بخش اعظمی از پساب تولیدی در این تصفیه خانه به جای آب های زیرزمینی در اختیار صنعت قرار گرفته است و ۳۰ درصد نیز برای حفاظت از محیط زیست به رودخانه زنجانرود رها سازی می شود.

کاظمی تصریح کرد: توسعه صنعت تصفیه فاضلاب در زنجان نقش مهمی در ارتقای شاخص های بهداشتی جامعه و محیط زیست دارد و دولت از تمامی فعالیت های توسعه ای در این زمینه حمایت همه جانبه به عمل می آورد.

فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت توسط وزیر نیرو افتتاح می شود.

علی محمد نادرخانی افزود: با افتتاح این پروژه توان تصفیه ۱۰۰ درصد فاضلاب تولیدی شهر زنجان فراهم می شود که با توجه به مطالبات گسترده شهروندان، شرکت آبفا آمادگی دارد در صورت تامین اعتبار نسبت به تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب در زنجان در سریعترین زمان اقدام کند.