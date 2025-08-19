اقتدار ملی و اعتماد به ظرفیت مردمی، تنها راه حفظ عزت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، بر ضرورت تقویت پایگاه مردمی و اتخاذ رویکرد قاطع در عرصه بین‌الملل از سوی رئیس‌جمهور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است:

جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدات پس از آن نشان داد که گرفتار شدن در دام مذاکرات بی‌حاصل، نتیجه‌ای جز اتلاف فرصت‌ها و منابع نخواهد داشت، چراکه قدرت‌های پوشالی تنها زبان اقتدار را می‌فهمند و چیزی جز تسلیم ملت ایران را طلب نمی‌کنند.

جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور در سه بند آورده است:

۱- لازم است در اظهارنظرها و اقدامات، ملاحظات امنیتی مدنظر قرار گیرد تا هیچ‌گونه پالس ضعف به دشمنان ارسال نشود.

۲- برخلاف رویه ماه‌های گذشته، رویکردی مقتدرانه و مبتنی بر قدرت در عرصه بین‌الملل اتخاذ گردد و به جای تکیه بر راه‌حل‌های بیرونی و قدرتهای سلطه‌گر، به اراده و ظرفیت ملت ایران اعتماد شود و تقویت توان بازدارندگی و نظامی در دستور کار قرار گیرد.

۳- مردم باید مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی را صرفاً از زبان ایشان بشنوند و هیچ گونه استفاده ابزاری از جایگاه معظم‌له برای تأیید مواضع شخصی ریاست جمهوری صورت نگیرد.

این بیانیه در پایان با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و تقویت توان بازدارندگی خاطرنشان می‌سازد: تنها راه حفظ عزت و منافع ملت ایران، اتکا به ظرفیت‌های مردمی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری است.