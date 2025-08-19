  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در منزل سرداران شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

محمد اسلامی با خانواده شهیدان «باقری»، «سلامی»، «حاجی‌زاده» و «رشید» دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در منزل فرماندهان شهید سپهبد «محمد باقری» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، «حسین سلامی» فرمانده فقید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «امیرعلی حاجی زاده» فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «غلامعلی رشید» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتگو کرد.

