اجرای رزمایش سراسری خوداتکایی سپاه تهران برای کمک به مدیریت مصرف آب

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در هماهنگی با مرکز رسیدگی به امور مساجد و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق تهران، مدیریت مصرف آب و برق را در فضاهای تبلیغاتی مساجد، بسیج محلات و اماکن مذهبی پایتخت ترویج و تبلیغ می‌کند.

در این رزمایش سراسری، طرح‌هایی شامل روش‌ها و راهکارهای مدیریت مصرف آب توسط مسئولان فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ طراحی و در فضاهای تبلیغاتی یادشده اکران و منتشر شده است.

استان تهران و به‌ویژه پایتخت هم‌اکنون پنجمین خشکسالی متوالی را سپری می‌کند که این شرایط و کاهش حدود ۵۰ درصدی بارندگی‌های سال آبی جاری، در یک قرن اخیر پدیده بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای مدیریت تأمین و توزیع آب شرب در شرایط سخت کم‌آبی، اقدام‌های فنی، مهندسی و فرهنگی متعددی را در تابستان امسال برنامه‌ریزی و اجرا کرده که هماهنگی برای تعامل و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ مدیریت مصرف آب بخشی از این اقدام‌ها محسوب می‌شود.