آسمان اصفهان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری است؛ ماندگاری توده هوای گرم

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته جاری آسمان استان اصفهان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

به گفته وی، وزش باد در برخی مناطق به‌ویژه نیمه شرقی در ساعات بعدازظهر ممکن است با خیزش موقتی گردوخاک در اوایل شب همراه شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی گفت: همچنین استقرار هوای گرم و افزایش نسبی دمای هوا بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس طی این مدت انتظار می‌رود.

حاجی‌بابایی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان امروز در گرم‌ترین ساعات به ۴۱ درجه سلسیوس می‌رسد.

به گفته وی، بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان خواهند بود.