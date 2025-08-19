  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

دمای هوا در خراسان شمالی از ۴۰ درجه عبور می‌کند

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد: تا پایان هفته هوای پایدار خواهد بود اما با افزایش دما، روز پنجشنبه در برخی مناطق دما از ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور می‌کند.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جوی پایدار در خراسان شمالی تا پایان هفته است.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت افزایش وزش باد خواهد بود که روز سه‌شنبه در ساعات ابتدایی شب در شهرستان راز و جرگلان، بعدازظهر چهارشنبه در شهرستان‌های گرمه و جاجرم و روز جمعه بعدازظهر در گرمه، جاجرم و بام و صفی‌آباد رخ خواهد داد.

داداشی ادامه داد: آسمان استان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود. همچنین به لحاظ نفوذ گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، روز چهارشنبه نیمه شرقی استان شامل شهرستان‌های شیروان، فاروج و بام و صفی‌آباد تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد، به‌گونه‌ای که روز پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته خواهد بود و دمای بیشینه در مرکز استان به ۳۷ درجه و در شهرهای پیش‌قلعه و بام و صفی‌آباد به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

