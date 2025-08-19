نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر حاکمیت جوی پایدار در خراسان شمالی تا پایان هفته است.
وی افزود: پدیده غالب در این مدت افزایش وزش باد خواهد بود که روز سهشنبه در ساعات ابتدایی شب در شهرستان راز و جرگلان، بعدازظهر چهارشنبه در شهرستانهای گرمه و جاجرم و روز جمعه بعدازظهر در گرمه، جاجرم و بام و صفیآباد رخ خواهد داد.
داداشی ادامه داد: آسمان استان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیشبینی میشود. همچنین به لحاظ نفوذ گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، روز چهارشنبه نیمه شرقی استان شامل شهرستانهای شیروان، فاروج و بام و صفیآباد تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد، بهگونهای که روز پنجشنبه گرمترین روز هفته خواهد بود و دمای بیشینه در مرکز استان به ۳۷ درجه و در شهرهای پیشقلعه و بام و صفیآباد به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
