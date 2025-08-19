هوای خوزستان شرجی می ماند

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا فردا تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت و طی روز پنجشنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام اینکه تا روز پنجشنبه (به ویژه فردا)، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، تصریح کرد: احتمال خیزش گردوغبارهای محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز در این ایام نیمه مواج خواهد بود.

به گفته سبزه زاری، از فردا تا روز جمعه جریانات جنوبی (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوب شرقی، شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۱ و ایذه با دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه دمای ۳۲.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.