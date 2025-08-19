امکانات ورزشی در استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با سید محمدعلی ثابت قدم، معاون وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه ورزش است و بدون تردید توجه بیشتر و مؤثرتر به ورزشکاران بویژه در سنین پایین‌تر، موجبات اعتلای ورزش استان می‌شود.

وی خواستار ارتقای تجهیزات و امکانات ورزشی در استان بوشهر شد و خاطر نشان کرد: افزایش تجهیزات ورزشی در شهرستان‌های ده‌گانه استان مورد توجه و تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و دما و رطوبت بالا در استان بوشهر، بدیهی است که زیرساخت‌ها، اماکن و امکانات ورزشی در بوشهر، زودتر از، سایر مناطق دچار فرسودگی می‌شود که نیاز به بهسازی و یا نوسازی امکانات و تجهیزات ورزشی داریم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، دستورات لازم را به مدیران ذیربط برای رفع دغدغه‌های استاندار بوشهر صادر کرد.