خاطری فینالیست شد؛ رحمانی به رده بندی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در پایان مسابقات امروز اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم اهورا خاطری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۶ عمر ایوب از پورتوریکو را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۵ از سد آلان اروالبک از قزاقستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر یک ادلان سایتی اف از روسیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. خاطری در این دیدار به مصاف مارکوس گلن بلایز از آمریکا می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر گریگور چرناکوف از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک کاسیمژومارت آلین از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی محمدعلی اومخادجیف از فرانسه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب ماکسول مکنلی از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت.