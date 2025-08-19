حضور داوران ایرانی در مسابقات کشتی جهانی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سه داور شایسته کشورمان سعید عباسی و کامران سلطانی‌زاده (داوران درجه S1) و سالار بالی‌تبار (داور درجه یک بین‌المللی) به‌عنوان نمایندگان جامعه داوری ایران در رقابت‌های جهانی کشتی جوانان در بلغارستان حضور دارند. رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است و داوران ایرانی نقش پر رنگی در این مسابقات دارند.

این داوران از چهره‌های شناخته‌شده و موفق عرصه قضاوت کشتی به شمار می‌روند که در سال‌های اخیر با قضاوت‌های دقیق و شایسته خود در میادین بین‌المللی، اعتبار ویژه‌ای برای جامعه داوری ایران کسب کرده‌اند.

داوران ایرانی همواره از بهترین‌های جهان محسوب می‌شوند و در تمامی رقابت‌های معتبر جهانی و آسیایی، قضاوت‌های درخشانی از خود به نمایش گذاشته‌اند.