طلسم کشتی آزاد شکسته شد؛ مدال طلا بر گردن یوسفی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان امشب در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آیون مارسیو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی نارک نیکوقوسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۵ بر ۷ سعید سعیدولوف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ویلیام هنکل از آمریکا گذشت و به مدال طلا دست یافت.