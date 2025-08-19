  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

طلسم کشتی آزاد شکسته شد؛ مدال طلا بر گردن یوسفی

طلسم کشتی آزاد شکسته شد؛ مدال طلا بر گردن یوسفی

در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان مهدی یوسفی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان امشب در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آیون مارسیو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی نارک نیکوقوسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۵ بر ۷ سعید سعیدولوف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ویلیام هنکل از آمریکا گذشت و به مدال طلا دست یافت.

کد خبر 6565512
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها