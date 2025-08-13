به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۶ مرداد لغایت ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مردادماه:

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد

یکشنبه ۲۶ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: نیمه نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۷ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

سه شنبه ۲۸ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: رده بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۱ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

شنبه ۱ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی



یکشنبه ۲ مردادماه:

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی