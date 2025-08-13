به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۶ مرداد لغایت ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار میشود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
شنبه ۲۵ مردادماه:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد
یکشنبه ۲۶ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: نیمه نهایی اوزان فوق
دوشنبه ۲۷ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد
سه شنبه ۲۸ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد
چهارشنبه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: رده بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد
چهارشنبه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۳۱ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
شنبه ۱ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
یکشنبه ۲ مردادماه:
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی
