۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

اعلام برنامه گوش شکسته‌های جوان ایران در مسابقات جهانی

برنامه رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۶ مرداد لغایت ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مردادماه:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد

یکشنبه ۲۶ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: نیمه نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۷ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

سه شنبه ۲۸ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: رده بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۱ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

شنبه ۱ مردادماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

یکشنبه ۲ مردادماه:
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

سیده فرزانه شریفی

