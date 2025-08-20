به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در حاشیه رونمایی از کتاب امامعلی حبیبی در جمع خبرنگاران گفت: امروز ۲۸ کتاب رونمایی شد که در مجموع ۵۶ کتاب قهرمان به چاپ رسیده است و امیدوارم این اتفاق ماندگار شود. کتاب ویژگی‌ای دارد که حتی پس از گذشت ۴۰ سال همچنان در ذهن می‌ماند، در حالی که مطالب فضای مجازی یا محتوای موبایلی پس از ۴۸ ساعت فراموش می‌شود. امروز یکی از بزرگترین کتاب‌ها درباره آقای حبیبی رونمایی شد.

وی درباره عملکرد جوانان کشتی آزاد اظهار داشت: این‌که بگویم استثنایی کار کردند، خیر؛ و اگر بگویم شکست خوردند هم درست نیست. من رضایت ندارم ما باخت داشتیم و باید حتماً کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کنیم چه عواملی باعث شد این شکست‌ها رخ دهد و جلوی تکرار آن گرفته شود. به‌عنوان مثال عملکرد آقای عرفان علیزاده باید به‌دقت بررسی شود تا این موارد درسی برای آینده باشد. حتی در پیروزی هم باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا برخی رقابت‌ها سخت پیش رفت یا چه عواملی موجب ضعف شد.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد نقش زنان در تربیت قهرمانان کشتی افزود: قهرمانان بزرگ ما نقش مادران ایرانی را در تربیت قهرمانان تأیید کرده‌اند. بزرگترین هنر یک زن، هنر مادر بودن است. مادر امام خمینی نمونه بارز این موضوع است. بدون تردید پشت هر انسان موفق یک زن کامل حضور دارد و این واقعیت انکارناپذیر است. دنیا می‌خواهد نقش زنان را کمرنگ جلوه دهد اما من کاملاً اعتقاد دارم هرچه بانوان ما قوی‌تر و کامل‌تر باشند، جامعه نیز دختران و پسران قوی‌تری تربیت خواهد کرد و این موضوع در آینده کشور اثرگذار است.

وی درباره حضور امیررضا معصومی در تمرین تیم آذربایجان گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم و معصومی مانند همه کشتی‌گیران باید بیاید روی تشک و کشتی بگیرد. این موضوع برای من اهمیت ویژه‌ای ندارد زیرا بسیاری از کشتی‌گیران دیگر هستند که باید در میادین خودشان را ثابت کنند. کشتی ورزش سختی است و بدون شکست موفقیتی حاصل نمی‌شود. هر کسی که امروز قهرمان است، سال‌ها سختی کشیده و پشتکار داشته است.

دبیر در خصوص وضعیت حسن یزدانی اظهار داشت: چند روز پیش به اردو آمد و امروز هم قرار است حضور پیدا کند. از او خواهش کردم مرتب کنار تیم باشد و تمرینات خود را ادامه دهد. او اکنون قصد دارد در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی بگیرد و برای المپیک تصمیم‌گیری کند. بعد از المپیک به او توصیه کردم به وزن ۸۶ کیلوگرم برگردد تا شانس مدال طلای پاریس از بین نرود، چون رقابت با تیلور ریسک داشت و احتمال برد و باخت ۵۰ درصد بود. آن زمان وزن ۹۲ کیلوگرم حدود ۷۸ درصد به نفع حسن بود اما در نهایت تصمیم خودش بود. باز هم با او صحبت کرده‌ام و از او خواسته‌ام کنار تیم باشد زیرا او یکی از قهرمانان استثنایی ایران است و من مرتب با او در ارتباط هستم و به عنوان رئیس فدراسیون وظیفه دارم حواسم به همه کشتی‌گیران باشد.

وی درباره مشکلات برق و آب اردوها گفت: متأسفانه تجهیزات ما قدیمی است و بارها این موضوع را به مسئولان منتقل کرده‌ام. اداره برق تهران محبت زیادی داشته اما زیرمجموعه‌ها هنوز هزینه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. دستگاه‌ها و کابل‌ها مربوط به سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ هستند و فرسوده شده‌اند و ظرفیت مجموعه تنها ۳۰ درصد استفاده می‌شود. بارها تذکر داده‌ام اما هنوز مشکل حل نشده است و حتی احتمال قطع برق در اردو وجود دارد. این موضوع به وزارت ورزش و شرکت توسعه مربوط می‌شود و من بارها خواهش کرده‌ام که اقدام فوری صورت گیرد زیرا گرما و بی‌آبی شرایط سختی برای ورزشکاران ایجاد کرده است. امروز هم نامه‌ای دریافت کردیم که اگر ظرف ۴۸ ساعت اقدامی نشود برق اردو قطع خواهد شد.

رئیس فدراسیون کشتی درباره چرخه انتخابی تیم ملی و انتخاب ملی‌پوشان عنوان کرد: ما چرخه انتخابی را به این دلیل ایجاد کردیم که عملکرد کشتی‌گیران ملاک باشد، چه در رقابت‌های داخلی و چه بین‌المللی. به‌عنوان نمونه امیررضا معصومی عملکرد خوبی داشته و اگر این چرخه نبود ممکن بود کنار گذاشته شود. در این چرخه قهرمانان باید خود را در میدان ثابت کنند و سرمربی نیز می‌تواند بر اساس عملکرد تصمیم بگیرد. ما نمونه‌هایی مثل سعید اسماعیلی داشتیم که بدون توجه به نام‌ها توانست به تیم ملی برسد یا رضا گرایی که از استثنایی‌ترین کشتی‌گیران تاریخ ایران است.

وی افزود: هزینه‌های اعزام تیم‌ها بالاست. ما اخیراً دو تیم را به صربستان و رومانی اعزام کردیم که فقط بلیت هواپیما بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه داشت. با این وجود، این سرمایه‌گذاری به آینده کشتی کمک می‌کند. درباره محمد نخودی نیز باید بگویم که او به دلیل عمل جراحی و مشکلات ویزا نتوانست در چرخه انتخابی حضور یابد، اما همچنان زیر نظر کادر فنی است و تصمیم نهایی با سرمربی خواهد بود.

دبیر خاطرنشان کرد: این چرخه انتخابی نشان می‌دهد که کشتی‌گیران قهرمان المپیک و جهان نمی‌توانند بدون تمرین به اردو بیایند و جایگاه خود را از دست ندهند. ما تلاش می‌کنیم عدالت برقرار شود و هر کسی که عملکرد بهتری دارد در ترکیب تیم ملی قرار گیرد.