مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم کشتی آزاد جوانان ایران در مسابقات جهانی بلغارستان اظهار داشت: ابتدا باید از کادر فنی و تمامی کسانی که طی ماه‌های گذشته برای تیم تلاش کردند تشکر کنم. حفظ آمادگی بچه‌ها در دوران انتقال از نوجوانی به جوانی اهمیت بالایی دارد و نقش کادر فنی در رساندن آن‌ها به سطح حداقلی آمادگی، قابل تقدیر است. ما در این مسابقات سوم شدیم، بعد از اینکه سه سال پشت سر هم قهرمان جهان شده بودیم. سال گذشته نیز نایب قهرمان شدیم و اکنون مقام سوم را کسب کردیم. این نشان می‌دهد که باید بیشتر کار کنیم و زحمت بیشتری بکشیم.

وی ادامه داد: رقبای اصلی ما در کشتی آمریکا و روسیه هستند که اکثر باخت‌های ما مقابل همین کشتی‌گیران بوده است. اگر شتابمان را کم کنیم، به سرعت شاهد پیشی گرفتن قزاق‌ها، ازبک‌ها و آذربایجانی‌ها خواهیم بود. بنابراین لازم است برای تمرینات و اردوها یک برنامه هدفمند و استراتژیک تدوین شود تا به عنوان مدعی قهرمانی عمل کنیم، زیرا پتانسیل و ظرفیت کشتی آزاد جوانان ایران این امکان را دارد.

کارشناس کشتی آزاد گفت: در گذشته نشان دادیم که سه بار پشت سر هم قهرمان دنیا شدیم. این نگاه باید از طریق فدراسیون به بچه‌های کارآمد و مربیان فنی منتقل شود. آن سه سال موفقیت، اکنون باید مورد واکاوی قرار بگیرد تا دلیل موفقیت و حفظ آن فهمیده شود. موفقیت آن سال‌ها با جنگ و تلاش به دست آمد و نباید این روحیه جنگندگی از بین برود.

وی افزود: مرحله انتقال از نوجوانان به جوانان بسیار حساس است. اگر این حلقه را محکم ببندیم، در رده بزرگسالان نیز مشکل نخواهیم داشت. در دو مسابقه جهانی که امسال برگزار شد تیم نوجوانان و جوانان ما چند بار به آمریکا باختند. اگر نتوانیم شیوه مبارزه با آمریکایی‌ها را در اردوها تمرین دهیم، این مشکل ادامه خواهد داشت. تیم نوجوانان ما بدون حضور روسیه سوم شد؛ تیم جوانان نیز در این مسابقات سوم شد و اگر امتیاز روس‌ها در این دو مسابقه حساب می‌شد حتی تیم ایران در جایگاه چهارم قرار می‌گرفت و این برای کشتی ما اصلاً خوب نیست، ما سه دوره قهرمان جهان شدیم و الان تیم افت شدید داشته است. باید از این نتایج درس بگیریم و باید به صورت جدی علت باخت‌ها بررسی شود.

وی ادامه داد: باید با سبک‌های مختلف کشتی آشنایی کامل داشته باشیم. سبک کشتی ژاپنی‌ها بر سرعت استوار است و برای کاهش سرعت آن‌ها، شیوه اصولی باید در تمرینات لحاظ شود. کشتی‌گیران آمریکایی با آمادگی جسمانی بالا و توانایی شش دقیقه‌ای وارد میدان می‌شوند؛ ما باید آموزش‌های لازم را بدهیم. در گذشته، دبیر و حاج کناری با همین شیوه با کشتی‌گیران مبارزه می‌کردند و یک جنگ تمام عیار نشان می‌دادند. جنگندگی را باید در کشتی گیران نهادینه کنیم.

کارشناس کشتی آزاد گفت: سبک حریفان را باید شناسایی و سبک شناسی کامل داشته باشیم و مدرسین وارد اردوهای ملی شوند تا کشتی‌گیران اصولی مبارزه کنند و خود را به جایگاه قبلی برگردانند. اگر این موضوع را تنها با جلسات کوتاه خاتمه دهیم، در رده بزرگسالان با چالش مواجه خواهیم شد. زنگ خطر از حالا به صدا درآمده است؛ همان‌طور که دیدیدم عملکرد کشتی‌گیران رده نوجوانان و جوانان در مسابقات جهانی چنگی به دل نزد. این روند در آینده به تیم ملی بزرگسالان هم سرایت می‌کند و در نهایت کشتی آسیب می‌بیند.

وی افزود: مربیان کارآمد کشور، هم از نظر علمی و هم تجربی، می‌توانند کمک زیادی کنند. باید ظرفیت کشتی اعم از کشتی‌گیر و مربی به صورت وسیع شناسایی شود و برنامه‌ریزی علمی و سمینارهای آموزشی برگزار شود. برنامه‌ریزی با هدف جنگیدن برای برد، آموزش اصولی، بدنسازی و تمرینات مناسب باید انجام شود تا بتوانیم کشتی را در رده پایه دوباره تقویت کنیم.

کارشناس کشتی آزاد خاطرنشان کرد: موضوعی که در این سال‌ها کمتر به آن توجه می‌شود زمان آماده‌سازی نهایی است. کشتی‌گیران باید در بهترین شرایط بدنی وارد مسابقات شوند تا از پیک آمادگی قبل یا بعد از مسابقه عبور نکنند. این موضوع اهمیت خیلی زیادی دارد. در مسابقات اخیر، برخی بچه‌ها خسته به نظر می‌رسیدند. برنامه‌ها باید بررسی و روزهای پایانی تمرینات به دقت مدیریت شود. برخی از کشتی‌گیران رده جوانان در مسابقات آسیایی در رده بزرگسالان به عنوان قهرمانی رسیده بودند، باید بررسی شود که چه اتفاقی افتاده یا چه تمریناتی در روزهای پایانی داشتند که نتوانستند خوب ظاهر شوند.

میرعمادیان تأکید کرد: نیاز بود که این تیم یک جنگ تمام عیار با سایر کشورها برای سکوی قهرمانی داشت، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. ضمن اینکه کشتی‌گیری که در سطح جهانی کشتی می‌گیرد باید یک خلاقیت فردی هم داشته باشد، همان‌طور که در فوتبال بازیکنانی مانند رونالدو یا مسی با خلاقیت فردی خود به سطح بالا رسیدند. سیستم باید شرایط را برای بروز خلاقیت بچه‌ها فراهم کند تا موفقیت حاصل شود. نیروهای کاربلد باید کنار تشک باشند تا تیم به موفقیت برسد.