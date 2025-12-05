گل دقایق پایانی مس پیروزی نیمه اول را از ملوان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته دوازدهم این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۴ آذر ماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان بود.

ملوانان در پنج بازی گذشته موفق شده بودند ۲ بار با نتیجه پیروزی زمین بازی را ترک کنند و ۲ بازی آنان نیز به کسب نتیجه تساوی ختم شد و در یک بازی خانگی نیز ملوانان با شکست سنگین ۴ بر صفر از تیم فوتبال مس رفسنجان سه امتیاز بازی را به تیم حریف تقدیم کرده بودند.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که مازیار زارع سرمربی ملوان بندر انزلی، فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و فرهان جعفری و امیر رضا کریمی را به عنوان بازیکنان اصلی خود به زمین مسابقه فرستاد.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده سید حسین حسینی بود و هادی طوسی، اسماعیل احمدی و مهدی جبرئیلی وی را در امر قضاوت یاری می‌کردند و حسین طالقانی نیز وظیفه نظارت بر امر داوری را برعهده داشت و شهاب محمدی کمک: مسعود حقیقی نیز داورVAR این رقابت بودند.

دو تیم در هوایی سرد و در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی رأس ساعت مقرر و در زیر نور ورزشگاه بازی خود را آغاز کردند و با وجود نزدیکی زمان این بازی به دربی پایتخت، هواداران قابل توجهی از ورزشگاه شاهد این رقابت بودند.

بازیکنان ملوان بندر انزلی از ابتدا حملات از جناحین را در دستور کار قرار دادند در دقیقه ۱۳ بازی بازیکنان مس صاحب ضربه ایستگاهی شدند که ضربه بازیکنان این تیم از بالای دروازه ملوان به اوت رفت.

در دقیقه ۱۷ بازی حمله بازیکنان ملوان از جناح چپ زمین توسط ابوذر صفر زاده و ارسال پاس از سوی این بازکن به محوطه جریمه تیم حریف نتیجه‌ای در بر نداشت و مسی‌ها موفق به دفع این حمله شدند.

در دقیقه ۲۱ بازی حمله بازیکنان مس توسط ابوذر صفر زاده مهار شد و ملوانان ضد حمله را در دستور کار قرار دادند که پس از برخورد ضربه سر مهاجم ملوان به تیرک افقی دروازه در بازگشت توسط علی نژاد به گل نخست ملوان بندر انزلی تبدیل شد.

در دقیقه ۲۴ بازی فرزاد طیبی پور با واکنش زیبای خود توانست دروازه ملوانان را نجات داده و توپ را به کرنر بفرستد.

در دقیقه ۲۶ بازی مهدی شریفی بازیکن مس رفسنجان به دلیل خطا روی عباس حبیبی بازیکن ملوان نخستین کارت زرد بازی را از داور دریافت کرد.

در دقیقه ۳۷ بازی دروازه بان ملوان بندر انزلی نتوانست ضربه ماتیوس کاسکا بازیکن تیم مس رفسنجان را مهار کند و توپ به آرامی وارد دروازه تیم ملوان بندر انزلی شد و نتیجه بازی تغییر یافت.

ملوانان در ادامه بازی حمله از سوی جناحین را بار دیگر آغاز کردند و توپ ارسالی پاپی از سمت راست دروازه مس رفسنجان را علی نژاد نتوانست به گل دوم ملوان تبدیل کند و توپ با اختلاف خیلی کم از کنار دروازه مس به بیرون از زمین رفت تا تیم میهمان نفسی به راحتی بکشد.

بازی دو تیم در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم با تقسیم امتیازات در نیمه اول به رختکن بروند.