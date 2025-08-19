تساوی سپاهان و ملوان؛ نویدکیا در انزلی شانس آورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹:۴۵ امشب سه‌شنبه از هفته نخست لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شد که با تساوی یک - یک به پایان رسید.

آریا یوسفی (۱۳) برای سپاهان و حسین صادقی (۶۵) برای ملوان گلزنی کردند.

طوفان زردپوشان در دقایق نخست مسابقه گل برتری زودهنگام این تیم را در دقیقه ۱۳ توسط آریا یوسفی به همراه داشت تا میهمان امیدوار به کسب سه امتیاز شود.

این در حالی است که انزلی چی ها با حمایت پرشور هواداران خود کاملا بر بازی مسلط شدند و بارها روی دروازه سیدحسین حسینی خلق موقعیت کردند. آنها دوبار توسط سامان تورانیان و دانیال ایری تیر دروازه سپاهان را به لرزه درآوردند.

تلاش میزبان در غیاب سرمربی محروم خود مازیار زارع در نیمه دوم هم ادامه داشت تا اینکه جنین صادقی روی رفت و برگشت شوتی که خودش روانه دروازه سپاهان کرد صاحب توپ شد و گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه بازی خطای مجید علیاری از سوی VAR مستحق دریافت کارت قرمز تشخیص داده شد تا سعاد وفاپیشه با بازبینی صحنه، آن را تأیید کند و سپاهان در آخرین دقایق بازی ۱۰ نفره شود.

ملوان در پایان این میزبانی پرماجرا به یک امتیاز بسنده کرد تا محرم نویدکیا و تیمش با خوش شانسی از شکست فرار کنند.