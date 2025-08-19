ترکیب تیم‌ ملوان بندرانزلی مقابل سپاهان اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران بین تیمهای ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان روز سهشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۹:۴۵ در استادیوم زندهیاد سیروس قایقران برگزار میشود.
ر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است:
فرزاد طیبیپور، امیر، افسرده، سعید کریمی، دانیال ای ری، جعفر سلمانی، سامان طوفانیان، قاسم اسلامیخواه، حسین صادقی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد علینژاد و سید علی یحییزاده.
دیدار دو تیم با توجه به آغاز رقابتهای لیگ برتر، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هواداران انتظار یک بازی جذاب و پرهیجان را دارند.
