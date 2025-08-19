  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

ترکیب تیم‌ ملوان بندرانزلی مقابل سپاهان اصفهان اعلام شد

انزلی- ترکیب تیم ملوان بندرانزلی برای دیدار مقابل سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران بین تیم‌های ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۹:۴۵ در استادیوم زنده‌یاد سیروس قایقران برگزار می‌شود.

ر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است:

فرزاد طیبی‌پور، امیر، افسرده، سعید کریمی، دانیال ای ری، جعفر سلمانی، سامان طوفانیان، قاسم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد علی‌نژاد و سید علی یحیی‌زاده.

دیدار دو تیم با توجه به آغاز رقابت‌های لیگ برتر، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هواداران انتظار یک بازی جذاب و پرهیجان را دارند.

