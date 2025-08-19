موافقت وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک رژیم اسرائیل با اشغال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش این رژیم با طرح اشغال غزه موافقت کرده‌اند.

این رسانه‌ها اعلام کردند که ارتش رژیم اسرائیل تصمیم گرفته است ۵۰ هزار نظامی ذخیره را زودتر فراخوان کند.

پیش از این برخی از رسانه‌های خبری اعلام کرده بودند که در چارچوب گسترش عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از صبح چهارشنبه ۶۰ هزار نظامی ذخیره فراخوانده می‌شوند.

یک رسانه صهیونیستی هفته گذشته مدعی شد که «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش این رژیم با دریافت مجوز از کابینه امنیتی، «طرح اصلی» اشغال نوار غزه را تأیید کرد؛ طرحی که برای اجرا به حدود ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره نیاز دارد.

این رسانه افزود که این طرح شامل اشغال بخش شمالی نوار غزه می‌شود و این عملیات گسترده به فراخواندن ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره نیازمند خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً از تسریع طرح اشغال شهر غزه خبر داد. این در حالی است که هشدارهایی درباره پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده این حمله و نشانه‌های فزاینده‌ای از احتمال گشایش باب مذاکره برای آتش‌بس احتمالی وجود دارد.

نتانیاهو در سخنرانی خود در افتتاحیه موزه کنست در قدس مدعی شد که اسرائیل به پایان نبرد نزدیک می‌شود.