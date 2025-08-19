  1. بین الملل
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹

روزانه چند کودک در غزه جان خود را از دست می‌دهند؟

سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی میزان مرگ و میر روزانه کودکان در غزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت که روزانه ۲۸ کودک در غزه کشته می‌شوند و آنها گروهی هستند که بیشترین آسیب را از جنگ و قحطی می‌بینند.

وی افزود که اسرائیل در مذاکرات خود با مقاومت، از گرسنگی به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند.‌

سخنگوی آنروا تاکید کرد که تهدیدات اسرائیل مبنی بر اشغال غزه منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر دیگر در غزه خواهد شد و وضعیت قحطی در این باریکه را بدتر می‌کند.

وی گفت بدون آنروا، توزیع واقعی کمک در غزه امکانپذیر نخواهد بود.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۲ هزار و ۶۴ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۶ هزار و ۵۷۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۶۰ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۳۴۳ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه ۱۰۵۱۸ نفر شهید و ۴۴۵۳۲ نفر زخمی شدند.

