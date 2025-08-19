حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح سه شنبه تاکنون جبالیا البلد در شمال غزه را آماج حملات هوایی شدید خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش، این حملات هوایی مستقیماً خانه‌ها را هدف قرار داده و منجر به تلفات جانی شده است، در حالی که اشغالگران مانع از رسیدن امدادگران و آمبولانس‌ها به منطقه برای مداوای مجروحان و انتقال اجساد شهدا می‌شوند.

جبالیا البلد بیش از سه ماه است که در معرض حمله نظامی مداوم رژیم صهیونیستی قرار دارد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، به بیش ۶۲ هزار و ۶۴ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۵۶ هزار و ۵۷۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۶۰ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۳۴۳ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه بیش از ۱۰۵۱۸ نفر شهید و بیش از ۴۴۵۳۲ نفر زخمی شدند.