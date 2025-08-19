  1. بین الملل
یائیر گولان: با فروپاشی اقتصادی اسرائیل مواجه هستیم

رئیس دموکرات‌های رژیم صهیونیستی و از مخالفان کابینه نتانیاهو گفت: با فروپاشی اقتصادی در اسرائیل مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «یائیر گولان» رئیس دموکرات‌های رژیم صهیونیستی و از مخالفان کابینه افراط‌گرای کنونی این رژیم گفت که هزینه زندگی در اسرائیل در حال افزایش است و ما برای بقای سیاسی نتانیاهو با فروپاشی اقتصادی مواجه هستیم.

اظهارات گولان در حالی مطرح شده که اخیراً ۲۳ اقتصاددان برجسته غربی در نامه‌ای سرگشاده به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هشدار دادند که سیاست‌های اسرائیل در غزه، اقتصاد این رژیم را به آستانه فروپاشی کشانده است.

این اقتصاددانان در نامه خود تأکید کردند که ادامه وضعیت کنونی به فاجعه‌ای اقتصادی و مالی منجر خواهد شد.

سیاست‌های نتانیاهو و جنگ طلبی‌های او موجب شده است که اعتراضات سراسری علیه او سرزمین‌های اشغالی را فرا بگیرد. تقریباً هر روز خانواده اسرای صهیونیست و مخالفان جنگ به خیابان‌های تل‌آویو و دیگر شهرهای اشغالی می‌آیند و ضمن درگیری با نظامیان صهیونیست، خیابان‌ها را مسدود می‌کنند. نظامیان صهیونیست تاکنون ده‌ها معترض را دستگیر و روانه زندان کرده‌اند.

