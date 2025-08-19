  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

قاهره: پیشنهاد انتقال سلاح جنبش حماس به مصر صحت ندارد

قاهره: پیشنهاد انتقال سلاح جنبش حماس به مصر صحت ندارد

منابع بلندپایه مصری اخبار منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی در خصوص پیشنهاد مصر برای انتقال سلاح حماس به این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع بلندپایه در گفت‌وگو با وبگاه «القاهرة الإخباریة» گفت که اخبار منتشر شده در رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر پیشنهاد مصر برای انتقال سلاح جنبش حماس به این کشور صحت ندارد.

این منابع تاکید کردند که مذاکرات آتش‌بس دائمی در روز اول اجرای آتش‌بس آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است جنبش حماس دیروز دوشنبه موافقت خود با پیشنهاد اخیر برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا با اسرائیل را به طرف‌های میانجی اعلام کرد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره محتوای طرح پیشنهادی یا گام‌های بعدی اعلام نشده است. در بیانیه کوتاه حماس که از طریق تلگرام منتشر شد آمده است، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی، موافقت خود را با پیشنهادی که مصر و قطر ارائه کردند، اعلام می‌کنند.

کد خبر 6565601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها