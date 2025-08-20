به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با کاهش گسترده بودجه وزارت خانه‌های این رژیم برای جبران هزینه‌های جنگ افروزی‌های تل آویو موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، کاهش بودجه وزارت خانه‌ها و افزایش بودجه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی باعث به وجود آمدن اختلافات شدید در کابینه این رژیم شده است. وزرای صهیونیست از جمله ایتمار بن گویر و یوآو کیش با این اقدام مخالفت کردند.

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی گفت که اگر در این کاهش بودجه تجدید نظر نشود سال درسی جدید آغاز نخواهد شد.

حاییم کاتز وزیر بهداشت نیز نسبت به عدم توانایی رژیم صهیونیستی برای بازسازی بیمارستان سوروکا در جنوب اراضی اشغالی هشدار داد.

پیش از این وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درگیری با ایران و جنگ غزه را پر هزینه خوانده بود.