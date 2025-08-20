وزیر صهیونیست کابینه نتانیاهو را تهدید به استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بتسرائیل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم در جریان بررسی اصلاحیه بودجه سال ۲۰۲۵ تهدید به استعفا کرده است.

بر اساس این گزارش، اسموتریچ به دلیل کاهش بودجه وزارت خانه از سوی دیگر وزرا مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که این اقدام برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ صورت می‌گیرد و اسموتریچ نیز جزء حامیان سرسخت جنگ غزه است.

کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با افزایش بودجه وزارت جنگ این رژیم موافقت کرد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال هنوز نتوانسته اهداف خود را در نوار غزه محقق کند.