  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۵۲

وزیر صهیونیست کابینه نتانیاهو را تهدید به استعفا کرد

وزیر صهیونیست کابینه نتانیاهو را تهدید به استعفا کرد

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در جریان نشست روز گذشته کابینه تهدید به استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بتسرائیل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم در جریان بررسی اصلاحیه بودجه سال ۲۰۲۵ تهدید به استعفا کرده است.

بر اساس این گزارش، اسموتریچ به دلیل کاهش بودجه وزارت خانه از سوی دیگر وزرا مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که این اقدام برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ صورت می‌گیرد و اسموتریچ نیز جزء حامیان سرسخت جنگ غزه است.

کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با افزایش بودجه وزارت جنگ این رژیم موافقت کرد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال هنوز نتوانسته اهداف خود را در نوار غزه محقق کند.

کد خبر 6565693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها