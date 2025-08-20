  1. بین الملل
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۹

«قبلان»: هیچ قدرتی روی زمین نمی‌تواند حزب الله را خلع سلاح کند

مفتی برجسته شیعیان لبنان تاکید کرد که حزب الله به هیچ عنوان خلع سلاح نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، احمد قبلان مفتی برجسته شیعیان لبنان با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: هیچ قدرتی روی زمین وجود ندارد که بتواند سلاح حزب الله را بگیرد.

وی اضافه کرد: ما با وجود طعنه‌های دوستان، با فداکاری‌های تاریخی، پیروزی‌های ملی محقق کرده‌ایم. جنبش امل و حزب الله و دیگر گروه‌های مقاومت، اسرائیل را شکست داده و این کشور را از چنگال اشغالگران بیرون کشیدند. خلع سلاح مقاومت یک تصمیم دیوانه وار و بی ارزش است. هیچ تصمیمی بیشتر از این تصمیم خیانتکارانه به نفع رژیم صهیونیستی نیست.

قبلان تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که رژیم صهیونیستی بار دیگر لبنان را اشغال کند. حزب الله هرگز شکست نخورده و نخواهد خورد.

وی در خصوص ایران نیز گفت: ایران مایه افتخار تمام آزادگان جهان است. اعتماد ما به تهران بسیار زیاد است. ایران همان کشوری است که نقشه خاورمیانه جدید و توهم اسرائیل بزرگ را خنثی کرد. هر کس دوستدار اسرائیل است به اراضی اشغالی برود.

