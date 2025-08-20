نتایج یک نظرسنجی نشان داد؛ ارتش اسرائیل انگیزه جنگ را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج تحقیقات «دانشگاه عبری» رژیم صهیونیستی نشان داد که یک چهارم نظامیان ذخیره ارتش این رژیم انگیزه خود را از دست دادهاند و تقریباً نیمی از آنها از کابینه نتانیاهو در بحبوحه ادامه جنگ در غزه ابراز نارضایتی کردهاند.
این پژوهش بر روی بیش از ۳۰۰ نظامی ذخیره که در حال حاضر در جنگ خدمت میکنند، انجام شد. ۲۵.۷% از شرکتکنندگان اظهار داشتند که انگیزههایشان از زمان آغاز عملیات نظامی به شدت کاهش یافته است و تنها ۱۰% گفتند که انگیزههایشان کمی کاهش یافته است.
هنگامی که از آنها در مورد احساساتشان نسبت به عملیات سوال شد، ۴۷% برداشت منفی نسبت به کابینه و نحوه تعامل آن با جنگ و مذاکرات مربوط به اسرا ابراز کردند.
خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب افزود که پس از تقریباً دو سال جنگ در غزه، و با آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای تشدید درگیریها در نوار غزه، احساس ناامیدی در صفوف نیروهای ارتش افزایش پیدا کرده است.
وبسایت عبری یدیعوت آحارانوت نیز در ماه مارس گزارش داد که تعداد سربازان ذخیره که به خدمت فراخوانده شدهاند، ۳۰% کمتر از تعداد مورد نیاز فرماندهان نظامی است.
در همین رابطه، «رانی زهاوی» خلبان ذخیره صهیونیست که پس از اتمام آخرین آتشبس در جنگ غزه از خدمت کنارهگیری کرد، به رویترز گفت: «این جنگ کاملاً سیاسی است، و هیچ هدفی جز حفظ بنیامین نتانیاهو به عنوان نخستوزیر ندارد. او آماده است تا اسرا، سربازان و اسرائیلیها را قربانی کند تا در قدرت بماند… این یک فاجعه برای اسرائیل است.»
از سوی دیگر، یک افسر نیروهای ویژه به رویترز تأکید کرد که سرکردگان سیاسی و نظامی هیچ برنامه روشنی برای فردای جنگ ندارند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ناکامی در دستیابی به توافق با جنبش حماس و توقف جنگ و بازگرداندن اسرا با وجود تلاشهای مکرر میانجیان همچنان با انتقادات گستردهای مواجه است.
