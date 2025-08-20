فروش نقدی محصولات سیبا موتور با تخفیف ویژه مردادماه  ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این فروش از طریق عاملیتهای مجاز در سراسر کشور انجام میشود. در این طرح سه محصول اصلی سیبا موتور عرضه میشوند. کشنده تکمحور فاو ۴۶۰ با قیمت مصوب ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ارائه شده که شامل ۱.۳ میلیارد ریال تخفیف بوده و قیمت نهایی آن ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است. کشنده جفتمحور فاو ۴۶۰ نیز با قیمت مصوب ۶۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال عرضه شده که با اعمال تخفیف ۱.۳۱۹ میلیارد ریالی، قیمت نهایی آن ۶۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال خواهد بود. همچنین کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ با قیمت مصوب ۶۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده که پس از کسر تخفیف ۱.۳۵۵ میلیارد ریالی، به قیمت ۶۶ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال به فروش میرسد.
تحویل این خودروها طبق بخشنامه در هفته پایانی مهر ماه ۱۴۰۴ صورت میگیرد و مشتریان باید در زمان ثبتنام، تمامی وجه خودرو را بهصورت کامل در یک تراکنش بانکی واریز کنند. محدودیت خرید برای هر کد ملی یک دستگاه تعیین شده و ثبتنام صرفاً برای افراد بالای ۱۸ سال مجاز است.
از نکات مهم این بخشنامه آن است که امکان تغییر خودرو، رنگ یا عاملیت پس از ثبتنام وجود ندارد و قرارداد بهمحض ثبت نهایی و واریز وجه منعقد خواهد شد. همچنین در صورت بروز تأخیر در تحویل، جریمه دیرکرد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف ۷ روز کاری پرداخت میشود. خریداران نیز موظفاند پس از اعلام آماده تحویل بودن خودرو، ظرف سه روز برای دریافت آن اقدام کنند.
این طرح فروش با توجه به تخفیف ویژه و موعد تحویل نزدیک، فرصتی مناسب برای خریداران ناوگان تجاری محسوب میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به عاملیتهای سیبا موتور در سطح کشور نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
برای دیدن بخشنامه اینجا را مشاهده کنید.
