علیرضا خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: عملیات لولهگذاری شبکه توزیع آب به طول ۷۰۰ متر در روستای حسین علیخان از توابع بخش مرکزی این شهرستان، با همکاری امور آبرسانی به سیستان از روز گذشته آغاز شده و هماکنون در حال انجام است.
مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند افزود: این پروژه با وجود شرایط نامساعد جوی شامل طوفان شدید و ریزگردها، با تلاش مستمر تیم اجرایی ادامه دارد و پیشبینی میشود طی ۲۴ ساعت آینده تکمیل شود.
وی در پایان گفت: این اقدام با هدف توزیع پایدار آب شرب سالم برای مناطق دچار تنش آبی انجام میشود.
نظر شما