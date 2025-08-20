  1. استانها
اجرای ۷۰۰ متر لوله‌گذاری آب در یکی از روستاهای هیرمند

هیرمند - مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند از اجرای عملیات لوله گزاری شبکه توزیع آب به طول ۷۰۰ متر در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

علیرضا خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: عملیات لوله‌گذاری شبکه توزیع آب به طول ۷۰۰ متر در روستای حسین علیخان از توابع بخش مرکزی این شهرستان، با همکاری امور آبرسانی به سیستان از روز گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است.

مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند افزود: این پروژه با وجود شرایط نامساعد جوی شامل طوفان شدید و ریزگردها، با تلاش مستمر تیم اجرایی ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۲۴ ساعت آینده تکمیل شود.

وی در پایان گفت: این اقدام با هدف توزیع پایدار آب شرب سالم برای مناطق دچار تنش آبی انجام می‌شود.

