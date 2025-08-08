قطع برق با وجود گرما و ریزگرد در سیستان و بلوچستان نیازمند تدبیر اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مرداد، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران در جامعه را بسیار حائز اهمیت دانست.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: خبرنگاران می‌توانند زبان گویای مردم و نمایندگان مطالبات آن‌ها باشند و همچنین چراغ روشنی برای مسئولان در تشخیص مسیر درست از نادرست.

آیت الله محامی افزود: خبرنگاران می‌توانند زنگ هشداری برای آگاهی بخشی در جامعه در خصوص آسیب‌ها و مشکلات موجود باشند و در عین حال، آینه‌ای شفاف از خدمات نظام اسلامی را برای مردم به نمایش بگذارند.

امام جمعه زاهدان نقش رسانه‌ها را در تبیین حقایق و معرفی خدمات نظام اسلامی به عنوان یک وظیفه اساسی برشمرد و تصریح کرد: رسانه‌ها باید در برابر جنگ شناختی دشمن، با هوشیاری عمل کنند.

نقش مهم خبرنگاران در حفظ عزت و آبروی کشور

وی همچنین به ضرورت حفظ عزت و آبروی کشور اشاره کرد و گفت: این امر بر عهده گویندگان و قلم‌زنان است و بنابراین، خبرنگاران نقش اساسی در حفظ این عزت دارند.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: دشمنان وحدت و اقتدار ملت ایران را نشانه گرفته‌اند؛ مردم می‌بایست با آگاهی و هوشیاری به مقابله با نقشه‌های دشمن بپردازند که در این خصوص نیز خبرنگاران نقش مهمی دارند.

راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان به نفع مردم استان است

وی در ادامه خطبه‌ها گفت: بازگشایی مرزها و بازارچه‌های مرزی استان و همچنین رواج تبادلات مرزی توسط مردم، مرزنشینان و بخش خصوصی، به نفع مردم این سرزمین و کشور خواهد بود.

آیت الله محامی در پایان به مشکلات برق و آب در استان اشاره کرد و از مسئولان خواست که تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛ زیرا قطع برق در شرایط دمایی بالا و وجود ریزگردها به هیچ وجه مناسب و عادلانه نیست.

وی همچنین بر ضرورت اقدام جدی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه آب و برق تاکید کرد و گفت: دولت‌ها باید جسارت لازم را برای انجام این اصلاحات پیدا کنند و مشکلات را به گردن دولت‌های دیگر نیندازند.