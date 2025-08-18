۷۷۰ هکتار زمین کشاورزی سیستان و بلوچستان پیشگام در آبیاری نوین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از تجهیز ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستمهای نوین آبیاری در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام منجر به صرفهجویی چشمگیر ۲۷۳ میلیون مترمکعبی آب شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه هزینه شده و سطح کل اراضی مجهز به روشهای مدرن آبیاری در استان به ۵۰۶۹۳ هکتار رسیده است.
وی تصریح کرد: از این مقدار، ۲۹۳۶۶ هکتار مربوط به باغات و ۲۱۳۲۷ هکتار متعلق به اراضی زراعی است.
دهمرده کاهش مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و بهینهسازی استفاده از منابع آبی را از مهمترین مزایای این طرح برشمرد و تأکید کرد: با توجه به خشکسالیهای پیاپی، توسعه این سیستمها در استان یک ضرورت حیاتی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این اقدام بخشی از برنامههای بلندمدت برای مدیریت بحران آب و بهبود الگوی مصرف در بخش کشاورزی است که در سالهای آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.
