ورود موج گرمای خطرناک به کالیفرنیا؛ هشدار «پرچم قرمز» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی ورود یک موج گرمای خطرناک به عمده بخشهای کالیفرنیا و ایالتهای جنوبی غربی آمریکا و پیشبینی دمای سه رقمی برای این مناطق، هشدار آتشسوزی جنگلی صادر شد.
مقامات در واکنش به ورود موج شدید گرما، این هفته مراکز سرمایشی در لسآنجلس را به روی عموم گشودهاند. همچنین به شهروندان توصیه شده است که از فعالیتهای غیرضروری خارج از خانه اجتناب کنند.
گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا همچنین دستور اعزام تیمها و منابع آتشنشانی به سراسر نواحی مستعد شعلهور شدن صادر کرده است. سازمان ملی هواشناسی آمریکا از چهارشنبه تا آخر هفته (میلادی) برای کالیفرنیای جنوبی، هشدار گرمای شدید صادر کرده است.
به گفته این سازمان، دما در مرکز شهر لسآنجلس ۹۴ درجه فارنهایت (۳۴ درجه سانتیگراد) پیشبینی شده و درههای شمالی نیز خود را برای دمای ۱۰۸ درجه فارنهایت (۴۲ درجه سانتیگراد) مهیا میکنند. این در حالی است که دما در نواحی بیابانی چند درجه بیشتر خواهد بود.
سازمان ملی هواشناسی آمریکا برای سراسر لسآنجلس، ونچورا، سانتا باربارا و سن لوئیس اوبیسپو، هشدار «پرچم قرمز» به معنای خطر فزاینده وقوع حریق جنگلی صادر کرده است.
