عکاس ایرانی برنده چند جایزه از یک مسابقه جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حاجیبابایی عکاس ایرانی، موفق شد در مسابقه بینالمللی عکاسی تئاتر «Theatre Exposed 2025» در ۲ بخش مقام اول و در یک بخش جایزه این رویداد را به دست آورد.
این رویداد که زیر نظر انجمن جهانی ASSITEJ و با حضور هیئت داورانی از ۱۰ کشور جهان برگزار شد، یکی از معتبرترین رقابتها در حوزه عکاسی تئاتر به شمار میرود.
بر اساس اعلام هیئت داوران، حاجیبابایی در بخشهای Movement in Art ،Art و Open به ترتیب عنوان گرند پری (Grand Prix) و مقام نخست را کسب کرد.
مسابقه «Theatre Exposed» از سال ۲۰۱۸ برگزار میشود و در سال جاری، از اول تا نوزدهم آگوست برابر با ۹ تا ۲۸ مرداد ادامه داشت. مراسم معرفی برندگان همزمان با روز جهانی عکاس برگزار و نتایج نهایی اعلام شد.
هیئت داوران این دوره متشکل از هنرمندان و عکاسان شناختهشدهای از کشورهای مختلف از جمله گرجستان، آمریکا، کرهجنوبی، فرانسه، اسلوونی، ژاپن و نیجریه بود.
