به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، امیرکاوه آهنینجان که پیشتر نیز در دور اول اجرای نمایش موزیکال «الیور توئیست» در سال ۱۳۹۶ با ایفای نقش «بامبل» روی صحنه رفته بود، بار دیگر به این اثر پیوسته و پاییز امسال با نقش «بامبل» به صحنه خواهد رفت.
همچنین رایان سرلک بازیگر نوجوان سینما و تلویزیون در این اجرا در نقش «داجر ناقلا» به ایفای نقش میپردازد.
در روزهای گذشته نیز هوتن شکیبا در نقش «فاگین»، بهنوش طباطبایی در نقش «نانسی»، بانیپال شومون در نقش «بیل ساکس» و کاظم سیاحی در سه نقش متفاوت «ساوربری»، «قاضی» و «پارکر» بهعنوان بازیگران نمایش موزیکال «الیور توئیست» معرفی شده بودند.
نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا پاییز امسال روی صحنه خواهد رفت.
محل اجرا و زمان بلیتفروشی نمایش موزیکال «الیور توئیست» بهزودی اعلام میشود.
نظر شما