۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

حدیث میرامینی به «رامسس دوم» پیوست

حدیث میرامینی با نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران روی صحنه سالن اصلی تئاترشهر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران و تهیه‌کنندگی محمد قدس در روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

پس از معرفی سحر دولتشاهی و سعید چنگیزیان به‌عنوان بازیگران این اثر، حالا حدیث میرامینی بازیگر شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون نیز به جمع بازیگران نمایش «رامسس دوم» پیوسته است.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری، کمدی سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

فروش بلیت «رامسس دوم» در سایت فیدیبو انجام می‌شود.

اطلاعات تکمیلی درباره دیگر بازیگران، عوامل نمایش و پیش‌فروش بلیت این اثر به‌زودی اعلام می‌شود.

عکس خبر از کیارش مسیبی و طراح لوگوتایپ آن روژان ایرجی است.

آروین موذن زاده

