حدیث میرامینی به «رامسس دوم» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگی محمد قدس در روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
پس از معرفی سحر دولتشاهی و سعید چنگیزیان بهعنوان بازیگران این اثر، حالا حدیث میرامینی بازیگر شناختهشده تئاتر، سینما و تلویزیون نیز به جمع بازیگران نمایش «رامسس دوم» پیوسته است.
نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری، کمدی سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش میکشد.
فروش بلیت «رامسس دوم» در سایت فیدیبو انجام میشود.
اطلاعات تکمیلی درباره دیگر بازیگران، عوامل نمایش و پیشفروش بلیت این اثر بهزودی اعلام میشود.
عکس خبر از کیارش مسیبی و طراح لوگوتایپ آن روژان ایرجی است.
