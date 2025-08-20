حدیث میرامینی به «رامسس دوم» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران و تهیه‌کنندگی محمد قدس در روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

پس از معرفی سحر دولتشاهی و سعید چنگیزیان به‌عنوان بازیگران این اثر، حالا حدیث میرامینی بازیگر شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون نیز به جمع بازیگران نمایش «رامسس دوم» پیوسته است.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری، کمدی سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

فروش بلیت «رامسس دوم» در سایت فیدیبو انجام می‌شود.

اطلاعات تکمیلی درباره دیگر بازیگران، عوامل نمایش و پیش‌فروش بلیت این اثر به‌زودی اعلام می‌شود.

عکس خبر از کیارش مسیبی و طراح لوگوتایپ آن روژان ایرجی است.