برگزیدگان مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» که با ابتکار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و با هدف ثبت جلوههای معنوی، فرهنگی و هنری ایام تاسوعا تا اربعین حسینی برگزار شد، با معرفی ۹ اثر برگزیده در ردههای سنی کودک، نوجوان و بزرگسال به کار خود پایان داد.
این فراخوان با رویکردی فرهنگی و هنری و با هدف نهادینهسازی فرهنگ عاشورایی در میان نسلهای مختلف جامعه منتشر شد. فراهمسازی زمینه خلاقیتورزی هنرمندان، ثبت تصویری آیینهای مذهبی و عاشورایی و بازنمایی ارزشهای ماندگار قیام حسینی از دیگر اهداف این رویداد بود.
محورهای فراخوان شامل لحظههای معنوی نماز ظهر عاشورا، عزاداریهای مردمی در روزهای تاسوعا، عاشورا و اربعین و سایر آیینهای مذهبی بود.
۲۷۹ اثر عکاسی به دبیرخانه آفرینشهای هنری کانون گیلان ارسال شد و مریم حسینیکوهی، کارشناس هنری کانون و الهه فلاح، عکاس خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان تهران به داوری این آثار پرداختند.
در نهایت ۹ اثر در ردههای مختلف سنی به عنوان برگزیده معرفی شدند. در بخش کودک و نوجوان، مهدیس پوررضا از رشت، یسنا بخشپور و آیسان قربانی از اسالم، فاطمه بخشیزاده از لشتنشا و باران حقیقی از لاهیجان به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.
در بخش بزرگسال نیز عکسهای عباس عسکرزاده از اسالم، صمیم صیامی و زهرا نیکدل از رشت و لاهیجان و حمیدرضا نوروزی از رودسر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، به منظور پاسداشت تلاشهای هنرمندان، آئینی ویژه برای تجلیل از برگزیدگان برگزار خواهد شد و آثار منتخب در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
