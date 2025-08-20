به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «بررسیِ آناتومی و زوایایِ پیشرفتِ شغلیِ آقای بازیگر در شبِ کریسمس یا مِفیستوفِلِس» به نویسندگی مشترک هاله مشتاقینیا و مرتضی اسماعیلکاشی و با بازی، طراحی و کارگردانی مرتضی اسماعیلکاشی از دوشنبه ۳ شهریور هر شب ساعت ۱۸:۱۵ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه میرود.
«بررسیِ آناتومی و زوایایِ پیشرفتِ شغلیِ آقای بازیگر در شبِ کریسمس یا مِفیستوفِلِس» اقتباسی آزاد از رمان مفیستو نوشته کلاوس مان و با ترجمه فرزانه شجاعی آزاد است.
در کنار مرتضی اسماعیل کاشی ۵۲ بازیگر دیگر در این نمایش به ایفای نقش میپردازند که عبارتند از: پوریا رفیع بیگی، رایحه وصالی، علیرضا فرزانیان، محمد یادگاری، محمدمهدی جهانآرا، علیرضا آریا، محسن ابوالحسنپور، نورا محمودی، سپیده ارژنگی، میلاد احمدینیا، درسا افضلی، حانیه بکر، مارکا بهرامی، ثمین جدی، افسانه چناقچی، سونیا حداد، پویا حسینزاده، صبا حضوری، سامیا خلیلنژاد، گلناز دروگر، آیدا رحمتیجاوید، سیدعلیرضا رئیسی، امیرحسین رئیسدانایی، سپیده زارعی، سمیهسادات کرشته، بهاره سروانی، ملیکا سجودی، داود شفیعی، محدثه صالحخانی، صادق سپهوند، پریسا صوفی، شایسته عابدی، رضا عبدالملکی، علیرضا عطایی، مهران عمرانی، عسل عمویی، اسد غفاری، پرهام غلامزاده سیستانی، موسی فروتن، زینب قان بیلی، تیما قبادی، ریحانه کیهان، علی محسنی، محدثه محمدپور، زینب معصومیان، مریم مهابادی، امیرمحمد مهرانگهر، ساحل میانرودی، محمد میران، صبا هاشمخانی، حدیث ارمغان، دلارام یوسفی.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی بلیتهای این نمایش میتوانند به سایت تماشاخانه ایرانشهر یا سامانه تیوال مراجعه کنند.
