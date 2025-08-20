  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

دستگیری ۴ جوان شرور در خیابان قزوین تهران

۴ جوان شرور که با سلاح سرد اقدام به ضرب و شتم یکی از شهروندان در محدوده خیابان قزوین کرده بودند، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس هفت‌چنار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام خبری مبنی بر ضرب و در شتم یک شهروند توسط چهار جوان قمه‌به‌دست در تهران خیابان قزوین، امام‌زاده عبدالله، بررسی موضوع در دستور کار مأموران اطلاعات کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار قرار گرفت.

مأموران پلیس با گستراندن چتر اطلاعاتی، بررسی‌های فنی و رصد دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی مخفیگاه و محل کار متهمان شدند. در چند عملیات جداگانه، هر چهار نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا اعزام شدند.

بنابر اعلام مقام قضائی، متهمان با صدور قرار قانونی برای تکمیل تحقیقات در اختیار کلانتری هفت‌چنار قرار گرفتند.

کد خبر 6566512

