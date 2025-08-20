دستگیری ۴ جوان شرور در خیابان قزوین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام خبری مبنی بر ضرب و در شتم یک شهروند توسط چهار جوان قمهبهدست در تهران خیابان قزوین، امامزاده عبدالله، بررسی موضوع در دستور کار مأموران اطلاعات کلانتری ۱۱۱ هفتچنار قرار گرفت.
مأموران پلیس با گستراندن چتر اطلاعاتی، بررسیهای فنی و رصد دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی مخفیگاه و محل کار متهمان شدند. در چند عملیات جداگانه، هر چهار نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا اعزام شدند.
بنابر اعلام مقام قضائی، متهمان با صدور قرار قانونی برای تکمیل تحقیقات در اختیار کلانتری هفتچنار قرار گرفتند.
