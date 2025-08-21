دستگیری کلاهبردار میلیاردی توسط پلیس آگاهی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حدادی صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای ارتقا امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم در سطح جامعه، اظهار کرد: مردم می‌توانند با توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دقت در انجام معاملات از سودجویی کلاهبرداران و جاعلان جلوگیری کنند.

وی در ادامه از ارجاع یک فقره نیابت قضائی به پلیس آگاهی استان مبنی بر دستگیری متهم کلاهبرداری میلیاردی خبر داد و گفت: کارآگاهان آگاهی با انجام اقدامات فنی و نامحسوس نسبت به شناسایی متهم و جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه با هماهنگی قضائی متهم حرفه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه در شهرستان بندر انزلی دستگیر شد، افزود: این فرد در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ تقریبی ۴ میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی بیان داشت: کلاهبردار ۴۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حدادی در پایان از مردم خواست قبل از انجام هرگونه معامله ضمن انجام استعلامات لازم، نسبت به رؤیت اصل سند و اطمینان از اصالت آن اقدام کنند.

