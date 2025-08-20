سارقان باتری خودروها در تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی، افسر کلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: بعد از وقوع چندین فقره سرقت باتری خودرو در محدوده کلانتری ۱۳۲ نبرد، عوامل این کلانتری برای دستگیری سارقان این سرقت‌ها دست به کار شدند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۳۲ نبرد در حین گشت زنی به صورت نامحسوس، یک نفر که در حال تخریب و بازنمودن کاپوت خودروی ۲۰۶ بود را مشاهده و بلافاصله قبل از اینکه سارق بتواند فکر فرار به سرش بزند زمین گیر و دستگیر شد.

سرهنگ بهرامی اضافه کرد: در بازجویی‌های اولیه مأموران پلیس مالخر این پرونده را که شغل باطری سازی داشته شناسایی و وی را دستگیر کرده و از مخفیگاه این سارق نیز ۱۰ عدد باطری خودروی سرقتی و مقادیر از لوازم و محتویات داخل خودرو و همچنین ۲ عدد لب تاپ سرقتی کشف و ضبط کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پس از تحقیقات هر دو متهم به ۳۰ فقره سرقت و مالخری مشابه دیگر نیز اعتراف کرده و تا کنون ۸ نفر از شکات این پرونده شناسایی و پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

سرهنگ بهرامی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.